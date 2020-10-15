Космонавт рассказал детали обнаружения утечки воздуха на МКС

Предполагаемое место утечки воздуха на МКС нашли с помощью чайного пакетика, сообщил в ходе переговоров с Землей 15 октября космонавт Анатолий Иванишин.

«Мы думаем, мы действительно идентифицировали вероятное место утечки. Мы распределили пакетик чая перед закрытием переходной камеры», — передает его слова ТАСС.

Он уточнил, что движение пакетика в невесомости в сторону течи воздуха за борт станции было зафиксировано камерами, что демонстрирует, по его словам, направление воздуха из возможного места утечки.

В «Роскосмосе» проинформировали, что, несмотря на инцидент с поломкой системы «Электрон-ВМ», жизни экипажа на станции ничего не угрожает.

Там отметили, что дублирующая система на американском сегменте работает штатно и 15 октября экипаж экспедиции МКС-63 под руководством главной оперативной группы управления полетом восстановит работу системы подачи воздуха.

О выходе из строя системы получения кислорода на российском сегменте Международной космической станции (МКС) стало известно ранее в этот день. Речь идет о системе «Электрон-ВМ» в модуле «Звезда».

Для поисков утечки экипаж корабля «Союз МС-17», который стартовал к МКС 14 октября, взял с собой оборудование. По словам космонавта Сергея Рыжикова, который был направлен на МКС вместе с Сергеем Кудь-Сверчковым и астронавтом NASA Кэтлин Рубинс, экипаж привезет дополнительный модернизированный герметический материал, который позволит устранить утечку, сообщала «Газета.ru».

14 октября российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17» стартовала с 31-й площадки космодрома Байконур (стартовый комплекс «Восток»). Впервые полет пилотируемого корабля впервые прошел по сверхкороткой двухвитковой схеме за 3 ч 7 мин.

Ранее такая сверхбыстрая схема полета к станции была отработана на «Прогрессах» — ракету «Союз-2.1а» со сверхбыстрым грузовым кораблем запустили с Байконура 23 июля.