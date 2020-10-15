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Школьники летом в три раза чаще занимались с репетиторами онлайн

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В 2020-м году выросло число школьников, которые продолжили учебу в летние месяцы на онлайн-курсах и с репетиторами, сообщили «Известиям» в пресс-службе онлайн-школы «Фоксфорд». Эксперты проанализировали данные по активности пользователей с 2017 по 2020 год.

«Из тех, кто занимался с репетиторами в 2017/18 году, летом продолжили учиться 13% учеников, в 2018/19 году — 15% учеников, а в 2019/20 году доля продолжающих заниматься летом (онлайн) составила 44%. При чем 47% из них занимались интенсивно — не менее одного раза в неделю», — говорится в сообщении.

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Самыми популярными школьными дисциплинами на онлайн-курсах в летние месяцы оказались математика — 49%, физика — 29%, русский — 26%, английский — 21%.

«Спрос на занятия по школьной программе в летние месяцы связан с тем, что, во-первых, ученики восполняют пробелы в знаниях и повторяют сложные темы», — рассказал руководитель направления «Дополнительное школьное образование» онлайн-школы Игорь Трахов.

По его словам, основная часть учеников, которые активно занимались летом — это мотивированные школьники, которые готовились к олимпиадам, повторяли программу прошедшего года и занимались даже более интенсивно, чем в среднем в течение учебного года.

Накануне, 14 октября, стало известно, что порядка 0,26% российских школ и 0,77% классов по состоянию на вторник, 13 октября, закрыты из-за коронавируса.

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