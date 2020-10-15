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Сторонники Жапарова потребовали отставки парламента Киргизии

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Сторонники премьер-министра Киргизии Садыра Жапарова после отставки президента Сооронбая Жээнбекова потребовали отставки парламента. Прямую трансляцию с митинга в Бишкеке ведет 15 октября агентство «Sputnik Киргизии».

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Отмечается, что демонстранты встретили новость об отставке президента бурными эмоциями и теперь они требуют роспуска парламента.

Ранее в этот же президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подал в отставку и отметил, что никакая власть не стоит целостности страны и согласия в обществе. Вместе с тем еще накануне он заявлял, что покинет свой пост только после парламентских выборов в республике.

По мнению Жапарова, отставка Жээнбекова — это требование народа.

После парламентских выборов 4 октября в Киргизии начались протесты. Сторонники партий, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека, захватив здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны и освободили из тюрьмы ряд политиков.

Жээнбеков назвал произошедшее попыткой захвата власти, но согласился с необходимостью провести новые выборы. ЦИК республики отменила итоги голосования, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы.

Премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку.

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