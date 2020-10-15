NYT заявила о «двойном отравлении» Алексея Навального

Блогер Алексей Навальный мог быть отравлен препаратом «Новичок» дважды, сообщила 14 октября американская газета The New York Times, ссылаясь на источник в немецких спецслужбах.

По данным собеседника издания, Навальному подсыпали яд в чай, который он пил в аэропорту. По мнению немецких экспертов, это было порошкообразное вещество, которое растворилось в напитке, передает «Газета.ру».

Как отмечает издание, специалисты ранее нашли следы «Новичка» на бутылке Навального. Это якобы говорит о том, что блогер контактировал с ядом до приезда в аэропорт или же был отравлен дважды.

Один из разработчиков «Новичка» Леонид Ринк, комментируя публикацию газеты, назвал заявление источника чушью собачьей, поскольку в воде токсин быстро утратил бы свои свойства.

Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно посадили в Омске, а самого блогера госпитализировали. После того, как российские врачи стабилизировали его состояние, россиянина разрешили забрать на лечение в Германию.

В берлинской клинике «Шарите», куда доставили Навального, рассказали об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, хотя взятые в Омске анализы показывали отсутствие подобных веществ в его организме.

Правительство Германии затем заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств и фактов при этом представлено не было. На запросы России Берлин не отреагировал.

Комитет постоянных представителей Евросоюза 14 октября согласовал санкционный список в отношении России за инцидент с Навальным, при этом так и не предоставив никаких фактов причастности РФ к произошедшему.