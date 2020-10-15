Новые ограничения введут в Ростовской области из-за COVID-19

Новые ограничения для жителей Ростовской области введут с 16 октября из-за роста количества выявленных случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в четверг, 15 октября.

Так, работающие граждане старше 65 лет и сотрудники, имеющие хронические заболевания, должны быть переведены на дистанционную работу.

«Приостановлено оказание в государственных областных и муниципальных медицинских организациях плановой медицинской помощи, которая может быть отсрочена без угрозы жизни и здоровью пациента, за исключением случаев оказания плановой медицинской помощи пациентам, нуждающимся в проведении курсового и (или) программного лечения, а также оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования», — говорится в сообщении.

На профессиональные спортивные соревнования допускаются только 30% зрителей. Продажа билетов в кинотеатры, театры, музеи и на выставки допускается только дистанционно.

Также под запрет попала работа ночных клубов, не допускается курение кальянов в общественных местах.

Кроме того, в новом постановлении нормативно закреплен запрет на обслуживание покупателей без масок.

В августе в Ростове-на-Дону рядом с аэропортом Платов открылись пункты тестирования на коронавирус.

По состоянию на 15 октября в Ростовской области количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 25 736, в том числе 281 — за последние сутки. 20 576 человек вылечились, зафиксировано 626 случаев летального исхода.

Ранее в октябре ряд ограничений в связи с COVID-19 был введен в Рязанской области.

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