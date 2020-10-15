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Политдиректора России и ЕС обсудили урегулирование конфликта в Карабахе

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Политдиректора России и Евросоюза (ЕС) подчеркнули необходимость соблюдения гуманитарного перемирия в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает в четверг, 15 октября, МИД РФ.

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В публикации на сайте внешнеполитического ведомства уточняется, что заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко и заместитель генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы Энрике Мора провели плановые консультации.

«По нагорнокарабахскому урегулированию подчеркнута необходимость соблюдения гуманитарного перемирия, договоренность о котором была достигнута в Москве по инициативе президента России Владимира Путина 10 октября», — говорится в заявлении.

Кроме того, стороны обсудили вопросы и международной повестки, в частности ситуацию на Ближнем Востоке, в Белоруссии и урегулирование конфликта в Донбассе. Помимо прочего, собеседники предметно поговорили о состоянии дел в ОБСЕ и Совете Европы.

«С российской стороны было акцентировано, что взаимодействие с ЕС возможно, но только на основе равноправия и учета законных интересов друг друга», — добавили в МИДе.

О прекращении огня Азербайджан и Армения условились 9 октября по итогам переговоров, состоявшихся в Москве по инициативе российской стороны. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, изначально встреча носила консультативный характер, но после почти 11 часов переговоров удалось согласовать документ, который стал отправной точкой в урегулировании конфликта.

Вместе с тем, вскоре бои возобновились, и премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что ситуация в зоне карабахского конфликта близка к гуманитарной катастрофе.

Очередное обострение военного конфликта между Баку и Ереваном в Карабахе произошло 27 сентября. Потери есть как среди военных, так и среди гражданского населения.

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