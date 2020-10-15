У пенсионерки в «новой Москве» украли валюту и украшения на 2 млн рублей

Неизвестный украл из сейфа в доме 84-летней пенсионерки в «новой Москве» деньги и ювелирные украшения на общую сумму 2 млн рублей. Об этом в четверг, 15 октября, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Накануне днем женщина 1936 года сообщила о краже в коттеджном поселке в поселении Первомайское, в деревне Фоминское.

«Установлено, что по указанному адресу неизвестный неустановленным способом проник в частный дом, из сейфа совершил кражу денег в сумме 250 тыс. рублей, $22 тыс., золотых ювелирных изделий, а затем скрылся», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Добавляется, что материальный ущерб составил около 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о краже.

27 сентября сообщалось, что у пенсионерки из квартиры дома на юго-западе Москвы украли более 4,3 млн рублей.