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Наводнение в ЕАО стало вторым самым мощным в регионе за 100 лет

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Причинами второго мощнейшего за последние 100 лет паводка в ЕАО стали 19 циклонов и два тайфуна. В зоне подтопления оказались восемь населенных пунктов в пяти муниципальных образованиях.

Постучалась в дом вода: реки в регионах начали выходить из берегов
В некоторых населенных пунктах уровень воды дошел до критической отметки

Речь идет о 1,3 тыс. жилых домов, в которых проживают 5,7 тыс. человек. Последствия наводнения ликвидировали более 1 тыс. спасателей, военных и полиции.

Сейчас гидрологическая обстановка стабилизировалась, однако продолжает действовать федеральный уровень реагирования межрегионального характера.

По словам губернатора Ростислава Гольдштейна, которые приводит ИА EAOMedia, населенные пункты освобождаются от воды, подтопленных жилых домов и социальных объектов нет. Но вода стоит на 18 приусадебных и 789 дачных участках, а также на 3 тыс. га сельскохозяйственных земель. В пунктах временного размещения остается 31 человек, в том числе восемь детей.

22 сентября глава ГУ МЧС по ЕАО Роман Бойко сообщил, что ущерб от паводка на реке Амур в регионе составил 1,45 млрд рублей. Причиненный наводнением ущерб в 2013 году составил 9,2 млрд рублей, в 2019 году — 900 млн рублей.

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