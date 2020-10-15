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В Москве еще 1953 человека вылечились от COVID-19

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Еще 1953 человека вылечились от коронавируса в Москве за прошедшие сутки. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в четверг, 15 октября.

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«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1953 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 268 423», — сообщила она.

Ранее власти Москвы призывали вылечившихся горожан сдать плазму для лечения других пациентов с COVID-19.

Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусом и не имеющий хронических заболеваний. Также он должен иметь отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Кроме того, выздоровевшие москвичи могут стать волонтерами и помогать тем, кто лечится от COVID-19 на дому.

Накануне оперштаб сообщил, что в столице за последнюю неделю количество случаев заболевания COVID-19 увеличилось на 31,7%, на 15,8% выросло число госпитализаций.

Ранее в Москве был приостановлен льготный проезд для пенсионеров и учащихся, работодателей призвали перевести 30% сотрудников на удаленный режим, а школы отправили на двухнедельные каникулы, после которых к очному обучению вернутся только ученики 1–5 классов.

Мэр столицы Сергей Собянин называл сомнительной теорию, согласно которой коронавирус стал менее опасным. При этом закрытие города на карантин градоначальник счел «самым последним шагом».

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