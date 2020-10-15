Жителям Приамурья будут сообщать результаты теста на COVID-19 по SMS

Жителям Амурской области будут сообщать результаты теста на COVID-19 через смс-сообщения, рассказала в четверг, 15 октября, зампред регионального правительства Юлия Рябинина.

«С сегодняшнего дня в тестовом режиме отработаем схему доведения результатов исследований на новую коронавирусную инфекцию с помощью смс. Заключен договор с компанией мобильной связи», — приводятся ее слова на портале регионального правительства.

Рябинина уточнила, что пока таким образом будут передаваться данные трех лабораторий, развернутых на базе государственных учреждений здравоохранения.

Оператору мобильной связи будут доступны лишь номера телефонов и результаты тестов. Таким образом, персональные данные пациента будут защищены, подчеркнула Рябинина.

За письменным подтверждением результатов тестирования пациент сможет обратиться в поликлинику, добавила она.

По информации областного правительства, тесты на COVID-19 в регионе проводят 12 лабораторий. Сейчас в Амурской области за сутки делают около 3,8 тыс. проб на коронавирус.

По данным на 14 октября, в регионе за всё время распространения коронавирусной инфекции выявлено 4945 случаев заражения. 4390 человек выздоровели, 57 — скончались. Данные на 15 октября ожидаются позднее.

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