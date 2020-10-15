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Синоптики рассказали о погоде в Москве 15 октября

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Переменная облачность и местами небольшой дождь ожидаются в Москве в четверг, 15 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, днем в столице воздух прогреется до +13.. + 15 градусов. В ночь на вторник температура понизится до +5.. +7.

Ветер будет иметь юго-западное направление, 5–10 м/с, с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление сохранится в пределах 745 мм ртутного столба.

Накануне в Гидрометцентре предупредили, что в московском регионе 15 и 16 октября будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра.

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