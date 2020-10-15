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В Степанакерте прошли первые сутки без воздушной тревоги с начала боев

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За последние сутки в Степанакерте ни разу не объявлялась воздушная тревога, сообщает в четверг, 15 октября, телеканал РЕН ТВ.

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Отмечается, что это самый тихий день в столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) с момента обострения вооруженного конфликта. Ранее сирены предупреждали граждан по несколько раз в день.

Накануне корреспондент «Известий» сообщил, что в Степанакерте начали развозить гуманитарную помощь нуждающимся. Журналист отметил, что в городе наблюдается относительное затишье, и даже открылось несколько магазинов.

При этом по школе и школьной библиотеке и детскому саду в городе Мартуни НКР был нанесен удар.

9 октября по итогам переговоров, состоявшихся в Москве по инициативе российской стороны, было заключено соглашение о прекращении огня в регионе. Азербайджан и Армения условились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

Эскалация ситуации произошла 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за произошедшее друг на друга.

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