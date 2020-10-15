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Кейт Миддлтон нарушила одно из самых строгих правил Елизаветы II

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Супруга принца Уильяма герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон нарушила строгое правило королевы Елизаветы II не появляться на публичных мероприятиях в черном, пишет Express.

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Издание отмечает, что 12 октября герцогиня записала видеообращение из Британского музея естествознания, в котором анонсировала награждение победителей конкурса «Фотограф дикой природы года».

При этом предстала перед зрителями Кейт Миддлтон в черной блузке, пиджаке и брюках в такого же цвета.

Издание отметило, что женщины из королевской семьи обычно появляются во всем черном только на похоронах. Сама королева объясняла это тем, что монаршим особам стоит выделять из толпы, чтобы люди могли их заметить.

В июле авторы книги о королевской семье раскрыли «правду» об отношениях Кейт Миддлтон с супругой принца Гарри Меган Маркл. Они рассказали, что вызвало слухи о вражде двух герцогинь.

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