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В Армении показали видео последствий обстрела больницы в Карабахе

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Единый инфоцентр Армении октября опубликовал в Facebook видео последствий обстрела азербайджанскими силами одной из больниц в непризнанной Нагорно-Крабахской республике.

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«Сегодня Азербайджан нацелился на одну из больниц, расположенных в северо-восточном направлении. Гражданские лица также проходят здесь лечение. Это нападение является грубым нарушением международного гуманитарного права», — говорится в сообщении.

На кадрах видны повреждения здания и выбитые стекла.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. По итогам переговоров в Москве стороны договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, а также обмене пленными и погибшими.

К настоящему времени Азербайджан и Армения возлагают друг на друга ответственность за нарушение перемирия.

В среду официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что интенсивность боевых действий на линии соприкосновения снизилась.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года. Тогда Нагорно-Карабахская автономия, в которой проживали в основном армяне, объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Баку потерял контроль над регионом в ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах.

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