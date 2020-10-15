Россия может заявить рекордный полет на МКС в Книгу рекордов Гиннесса

«Роскосмос» может подать заявку на внесение в Книгу рекордов Гиннесса мирового рекорда по времени полета с Земли на МКС, установленного накануне российским космическим кораблем «Союз МС-17».

«Рассмотрим эту возможность», — ответили в пресс-службе корпорации в ответ на запрос «РИА Новости».

Российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17» стартовала с 31-й площадки космодрома Байконур (стартовый комплекс «Восток») в 8:45 мск 14 октября.

К МКС отправились космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубин.

Полет пилотируемого корабля впервые прошел по сверхкороткой двухвитковой схеме. В итоге был установлен рекорд по скорости полета к станции — примерно 3 ч 7 мин.