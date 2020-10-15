Меган Маркл сравнила пользователей соцсетей с наркоманами

Герцогиня Сассекская Меган Маркл приняла участие в Виртуальном саммите самых влиятельных женщин следующего поколения и рассказала об опасности социальных сетей, пишет Daily Mail.

По словам супруги принца Гарри, люди, проводящие много времени в виртуальной реальности, ведут себя как наркоманы. Она отметила, что переживает за них.

Маркл призналась, что сама далека от соцсетей, и официальный аккаунт герцогов Сассекских в Instagram ведут ее помощники.

«Я решила, что у меня больше не будет своего аккаунта, я не знаю, что происходит в соцсетях, и мне кажется, что такой подход очень помогает мне в жизни. Думаю, что люди в большинстве своем не осознают, какое губительное влияние сети на нас оказывают», — сказала Маркл, напомнив, что еще в 2018 году также была увлечена соцсетями.

В сентябре в Госдуме предложили ужесточить правила регистрации детей в соцсетях. По словам депутатов, имеет смысл разрешить регистрацию в соцсетях детей до 14 лет только с разрешения родителей или других законных представителей.