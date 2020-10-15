Диетолог рассказала об альтернативе воде

Вода — идеальный, но не единственный источник жидкости для человека, рассказала диетолог, нутрициолог, член ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова.

По словам специалиста, существует понятие о необходимости выпивать два литра воды в день. Однако человек получает необходимую ему жидкость не только таким образом.

«Считается абсолютно всё: кофе, чай, супы, огурцы, помидоры, арбуз, салат айсберг и так далее. То есть воду можно «есть», — цитирует Неведову радио Sputnik 15 октября.

Диетолог отметила, что весьма затруднительно выпить два литра воды, если человек в течение дня, например, съел суп, много фруктов и т.д. В любом случае необходимую жидкость он уже получил, даже через еду.

Однако стоит понимать, что не все напитки столь же полезны для организма, как обычная вода.

Так, в морсах или соках есть добавочный сахар, в газировках наподобие «Нарзана» может быть сода, которая меняет кислотность в желудке.

12 октября диетологи перечислили продукты, употребление которых ускоряет старение организма. Специалисты отметили, что еда с содержанием белой муки, сахара, крахмала, то есть рафинированные углеводы, могут спровоцировать развитие сахарного диабета.