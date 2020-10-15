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В аэропортах Москвы задержали и отменили 26 рейсов

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В столичных аэропортах в ночь на четверг, 15 октября, было задержано и отменено 26 рейсов. Соответствующие данные приводит сервис «Яндекс. Расписания».

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По состоянию на 04:10, во Внуково отменено 14 авиаперелетов и один задержан. В Домодедово также задержан один рейс, еще восемь отменены.

В Шереметьево задержаны два авиарейса. Об изменениях в расписании аэропорта Жуковский данных нет, пишет «Газета.ру».

Причины задержки и отмены перелетов не приводятся.

9 октября глава Минтранса России Евгений Дитрих заявил, что ведомство ожидает падения авиаперевозок в 2020 году на 53% в сравнении с прошлогодним показателем.

Согласно данным Росавиации, российские авиакомпании в условиях пандемии коронавируса получили допуски на регулярные полеты в 24 страны.

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