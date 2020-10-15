У застройщика Центра им. Хруничева выявили полсотни нарушений ТК
Басманная межрайонная прокуратура города Москвы выявила почти полсотни нарушений при массовых увольнениях строителей Национального космического центра им. Хруничева (НКЦ). Прокуратура потребовала от гендиректора ООО «МИП-Строй №1» (дочерней компании крупного столичного застройщика «Мосинжпроект», контролируется мэрией Москвы) в течение месяца устранить нарушения и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности. С документом ознакомились «Известия».
«МИП-Строй №1», по данным СПАРК, является дочерней структурой «Мосинжпроекта», инжинирингового холдинга, на 100% принадлежащего правительству Москвы. Компания выступает оператором строительства метрополитена, транспортно-пересадочных узлов в столице, генпроектировщиком и техзаказчиком крупнейших дорожных объектов. Помимо создания НКЦ, она также участвовала в возведении инфекционных госпиталей в Коммунарке, парка «Зарядье», стадиона «Лужники» к чемпионату мира по футболу в 2018 году.
Деятельность строительной компании также проверяет Следственный комитет РФ, рассказал «Известиям» источник в правоохранительных органах. Мероприятия начаты по признакам преступления по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество) и ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата зарплаты). Если нарушения подтвердятся, может быть возбуждено уголовное дело.
Ранее, как писали «Известия», за два с половиной месяца написать заявления об уходе были вынуждены почти 800 сотрудников. Пять уволенных работников из руководящего состава обратились в суд, еще шесть подали жалобы в трудовую инспекцию. В пресс-службе Роструда «Известиям» подтвердили, что в госинспекцию труда в Москве поступило шесть обращений работников «МИП-Строй №1» по вопросам заработной платы.
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Не без вины виноваты: в «МИП-Строй № 1» выявлено полсотни нарушений ТК