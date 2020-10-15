Названы самые популярные страны у российских туристов в 2020 году

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев рассказал в эфире НСН в среду, 14 октября, туры в какие страны в 2020 году пользуются спросом у россиян.

По его словам, из открытых для россиян 18 стран наиболее привлекательными для туристов являются Турция, ОАЭ, Мальдивы. Игнатьев уточнил, что в августе в Турцию выехало около 440 тысяч россиян.

Игнатьев добавил, что остальные направления пока не пользуются спросом по разным причинам. В частности, речь идет об условиях въезда.

Россия 1 ноября возобновляет авиасообщение с Японией. Соответствующее постановление подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин. Также возобновляются полеты в Сербию и на Кубу.

Вице-президент ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин оценил возобновление авиасообщения с Сербией, Кубой и Японией.

«Увеличение квот по другим странам даст больше возможностей для международных перелетов, включая транзитные рейсы», — приводит его слова RT.

Горин спрогнозировал, что в преддверии зимнего сезона возобновление авиасообщения даст новые возможности.

Ранее в октябре российские авиакомпании получили допуски на регулярные полеты в 24 страны. С 1 августа начались полеты в Великобританию, Турцию и Танзанию. С 15 августа появились рейсы в Швейцарию, но въезд в страну разрешен только обладателям вида на жительство.

3 сентября стало известно о возобновлении авиасообщения с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами.

Первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин объяснил, что прежде чем куда-то ехать, лучше оценить все риски. Он призвал перед поездкой куда-либо хорошо познакомиться с условиями, режимом не только отправки и приема, но и возвращения, отмечает телеканал «360».