В Подмосковье родилась девочка-богатырь

В Химкинской областной больнице родилась девочка весом 5,3 кг и ростом 58 см. Об этом в среду, 14 октября, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

По словам заведующего акушерским отделением Согомона Казарьяна, по медицинским показаниям было принято решение сделать роженице кесарево сечение.

Ребенок родился 5 октября, ее назвали Аминой. Сейчас новорожденная чувствует себя хорошо, их с мамой отпустили домой. По словам доктора, Амина стала самым крупным новорожденным в Химкинском роддоме с начала года, отмечает телеканал «360».

В сентябре в пресс-службе комплекса социального развития «Известиям» назвали самые популярные имена новорожденных в Москве за лето 2020 года. Ими оказались Александр и София. В пятерку популярных женских имен также вошли имена Мария (644), Анна (601), Виктория (494), Алиса (478) и Полина (429). Популярными мужскими именами стали Михаил (664), Максим (646) и Артем (560).