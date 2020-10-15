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Подозреваемый в расстреле людей в Бору состоял на учете за интерес к оружию

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Данил Монахов, подозреваемый в расстреле людей в Нижегородской области, состоял на внутришкольном учете из-за интереса к трагедиям со стрельбой, оружию и взрывчатке, сообщили в департаменте образования администрации Нижнего Новгорода.

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По одной из версий, 18-летний нижегородец мог планировать расправу в своем учебном заведении

Монахов закончил школу №101 в Нижнем Новгороде в 2020 году. При анализе его соцсетей в прошлом году классный руководитель и замдеректора школы обнаружили записи об инцидентах с нападениями. Кроме того, одноклассники рассказали о желании юноши купить оружие или взрывчатку.

После этого администрация школы направила данные о подростке в управление образования администрации Ленинского района и комиссию по делам несовершеннолетних.

«Письма были приняты учреждениями системы профилактики, направлены на рассмотрение в профильные ведомства», — цитирует «РИА Новости» сообщение департамента.

Отмечается, что Монахова поставили на внутришкольный учет до окончания образования. С ним проводились беседы и профилактическая работа. Родители были предупреждены о поведении подростка.

По данным следствия, 12 октября 18-летний Данил Монахов после ссоры с бабушкой в деревне Большеорловское Борского района открыл огонь из ружья. Погибли три человека, еще трое, в том числе его бабушка, получили тяжелые ранения. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Молодой человек с места происшествия скрылся. На следующее утро его обнаружили мертвым в лесополосе неподалеку от места стрельбы. По предварительным данным, Монахов покончил с собой.

СК возбудил еще одно уголовное дело по статье «Халатность». Проверяются действия педагогов и соцработников.

Как стало известно РЕН ТВ, Данил обучался в интернате для инвалидов. В день стрельбы очевидец рассказала детали произошедшего.

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