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Прокуратура начала проверку по факту обрушения потолка в ТЦ в Москве

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Московская прокуратура начала проверку по факту обрушения фрагмента потолка в одном из столичных ТЦ. Об этом в среду, 14 октября, агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

ЧП произошло ранее в этот день в ТЦ на Мичуринском проспекте в районе фужкорта. Фрагмент потолочной конструкции обрушился недалеко от прилавка одного из сетевых ресторанов быстрого питания. В результате инцидента никто не пострадал.

На опубликованных в сети кадрах видно, что на полу лежат осколки и обломки рухнувшей конструкции. С потолка свисают разорвавшиеся гирлянды, пишет телеканал «Звезда».

В пресс-службе прокуратуры отметили, что в ходе проверки установят причины произошедшего, а также дадут оценку действиям ответственных лиц по обеспечению безопасности на объекте с массовым пребыванием людей, его обслуживанию и эксплуатации. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования, пишет РИАМО.

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