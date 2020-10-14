Господдержка крупных частных инициатив в 2021 году составит 150 млрд рублей

В следующем году поддержка крупных частных инициатив по соглашениям о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) составит 150 млрд рублей. Об этом министр экономического развития Максим Решетников рассказал на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства, которое прошло 14 октября.

По словам главы ведомства, на данный момент предварительное одобрение прошли 15 таких проектов. Среди них, частности, инициативы владельцев группы «Трансмашхолдинг», онлайн-ритейлера Wildberries, НЛМК, «Акрона», группы ЕСН, «Фосагро», «Еврохима» и другие.

При этом первый замглавы ведомства Андрей Иванов подчеркнул, что какие-либо санкции за изменения в графике вложений к предпринимателям применяться не будут.

Тем не менее компаниям будет сложно уклониться от принятых обязательств по инвестициям: срок ввода в эксплуатацию объекта — это обязательное условие СЗПК, отметил директор юридической практики КПМГ в России и СНГ Антон Черных. За срыв графиков предусмотрены негативные последствия, например возврат предоставленной господдержки, пояснил специалист.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Успешный «Вектор»: вторая вакцина приблизит РФ к победе над COVID-19