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Карантин по бруцеллезу ввели в одном из сел на Ставрополье

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В селе Труновском Ставропольского края ввели карантин по бруцеллезу скота. Об этом сообщает управление ветеринарии по региону.

Очаги заболевания выявили во время обследования, которое провели на подворьях в переулке Перекопный, на площади Трунова, улицах Гагарина, Ленина, Подгорная, Северная и Терновская. Всего было отобрано 207 проб, пишет NewsTracker.

Согласно результатам исследований, бруцеллезом оказались заражены 12 животных. В связи с этим на территории введены ограничительные меры.

В зоне действия карантина запрещено ввозить и вывозить животных. Проводится комплекс мер, направленных на ликвидацию очагов заболевания.

6 октября сообщалось, что карантин по бешенству ввели в Мичуринском районе Тамбовской области. Опасное заболевание выявили у дворовой собаки.

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