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В Сети высмеяли казус во время обеда Зеленского с военными в Донбассе

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В день защитника Украины президент страны Владимир Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть Донецкой области, где вручил награды и пообедал с военными. В Сети обратили внимание на то, что украинским военным во время обеда не выдали тарелки.

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Как пишет «Страна.ua», на сайте президентского Офиса появилось фото трапезы Зеленского и главы его администрации Андрея Ермака в компании военнослужащих. На снимке видно, что политики едят суп, на столе также есть мясная нарезка, овощи, хлеб, соки. При этом сидящие рядом с военные оказались без тарелок.

В соцсетях на Зеленкского и Ермака обрушились с критикой.

«Позор», — написал в Facebook пользователь Сергей Грачев.

«Это цинизм и неуважение», — возмутилась Светлана Железняк.

«Нет слов. Главный «Слуга» будет откушать, а солдаты пусть смотрят?» — добавил еще один пользователь.

«Тарелки захотели... Может ещё и вилки с ножами? Сказали же — всех обезоружить», — пошутила Виктория Линева.

После волны недовольства и шуток бывший депутат рады Сергей Лещенко опубликовал другое фото, на котором видно, что некоторым военным уже принесли тарелки.

8 октября российский сенатор Алексей Пушков высмеял фотографию Зеленского, на которой тот запечатлен с членами британской королевской семьи. По мнению политика, Зеленский похож на комедианта.

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