Прямой эфир

Почти 44 млн рублей направят на благоустройство парка Победы в Казани

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Казани планируют благоустроить парк Победы. На эти цели готовы выделить 44 млн рублей, соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

В парке должны выполнить строительные работы, установить систему автоматического полива и дополнительное освещение. Все работы планируется завершить до мая 2021 года, пишет InKazan.ru.

Максимальная стоимость контракта с подрядчиком составит около 44 млн рублей. Средства направят из внебюджетных источников.

По данным InKazan.ru, в начале этого года в парк Победы включили семь крупных участков. Проектом благоустройства занимается группа при мэрии города.

В конце августа сообщалось, что в Казани на набережной реки Казанки планируют обустроить 12 тематических парковых зон. Их эскизы опубликовали на сайте проекта стратегии развития набережной.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020