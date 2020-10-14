Почти 44 млн рублей направят на благоустройство парка Победы в Казани

В Казани планируют благоустроить парк Победы. На эти цели готовы выделить 44 млн рублей, соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

В парке должны выполнить строительные работы, установить систему автоматического полива и дополнительное освещение. Все работы планируется завершить до мая 2021 года, пишет InKazan.ru.

Максимальная стоимость контракта с подрядчиком составит около 44 млн рублей. Средства направят из внебюджетных источников.

По данным InKazan.ru, в начале этого года в парк Победы включили семь крупных участков. Проектом благоустройства занимается группа при мэрии города.

В конце августа сообщалось, что в Казани на набережной реки Казанки планируют обустроить 12 тематических парковых зон. Их эскизы опубликовали на сайте проекта стратегии развития набережной.