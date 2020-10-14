ВОЗ предсказала рост смертности после всплеска заболеваемости COVID-19

Через несколько недель в мире может быть зафиксирован рост уровня смертности из-за наблюдающегося на данный момент резкого увеличения суточного прироста случаев коронавируса. Такое мнение высказала главный научный сотрудник Сумья Сваминатан Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ходе интервью, которое транслировалось в Twitter организации в среду, 14 октября.

По ее словам, повышение уровня смертности всегда происходит спустя две недели после всплеска заболеваемости.

«Если мы видим огромный рост числа случаев, как это происходит сейчас, то, к сожалению, за этим может последовать увеличение количества смертей через пару недель», — заключила эксперт.

В то же время Сваминатан отметила, что на сегодняшний день с начала пандемии уровень смертности людей с подтвержденным коронавирусом снизился. По ее мнению, это обусловлено несколькими факторами. Во-первых, врачи научились лучше бороться с инфекцией, и охват тестирования на наличие заболевания серьезно расширился.

Во-вторых, поменялся возраст пациентов. На сегодняшний день инфекция реже подтверждается у людей старшего возраста.

«Пожилые люди, возможно, по-прежнему защищают себя, оставаясь дома, и это может быть еще одной причиной снижения уровня смертности», — предположила представитель ВОЗ.

Несмотря на это уровень смертности из-за коронавируса в мире, по словам Сваминатан, по-прежнему высок — ежедневно в мире умирают около 5 тыс. человек.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer в мире зарегистрировано свыше 38,6 млн случаев коронавируса, в том числе более 313 тыс. за последние сутки. Скончались с начала пандемии более 1,094 млн человек с подтвержденным коронавирусом. Выздоровели почти 29,1 млн пациентов.