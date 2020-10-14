Подпольный игровой клуб обнаружили в офисном здании в Волжском

В городе Волжский (Волгоградская область) обнаружили подпольное казино. Оно находилось в офисном здании на улице Карбышева, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, в игровой зал пускали только проверенных и платежеспособных посетителей. Для допуска организаторы придумали систему паролей, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».

Из незаконного казино были изъяты десять игровых аппаратов, 66 тыс. рублей и мобильные телефоны. Также оперативники изъяли «серую» бухгалтерию о выручке заведения.

Организаторы казино задержаны. Ими оказались 27-летний местный житель и две женщины 45 и 48 лет.

Пресс-служба СУ СКР по региону сообщает, что по факту организации подпольного клуба возбуждено уголовное дело. Участникам преступления грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в ходе первого заседания осенней сессии 23 сентября Совет Федерации одобрил закон, ужесточающий контроль за поступлениями налоговых платежей с доходов физических лиц в виде выигрышей в казино и игровых автоматах.