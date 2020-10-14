Американская газета заявила о «двойном отравлении» Навального

Блогера Алексея Навального якобы могли отравить дважды. Об этом 14 октября сообщила американская газета New York Times со ссылкой на источник в немецких спецслужбах.

По данным источника, Навальному подсыпали яд в чай, который он пил в аэропорту. Отмечается, что это было порошкообразное вещество, которое растворилось в горячем напитке. При этом немецкие эксперты утверждали, что следы токсинов были обнаружены на пластиковой бутылке с водой, которую Навальный взял с собой из отеля.

«Это значит, что Навальный контактировал с ядом до того, как прибыл в аэропорт, или, возможно, его отравили дважды», — резюмирует издание.

Один из разработчиков нервно-паралитического вещества «Новичок» Леонид Ринк, комментируя публикацию, назвал заявление источника «чушью собачьей», поскольку в воде токсин быстро утратил бы свои свойства.

«Все фторангидриды, которые являются «Новичками», они терпеть не могут воду, они гидролизуются», — передает его слова «РИА Новости».

Блогеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске, а самого Навального госпитализировали. После того как российские врачи стабилизировали состояние блогера, его разрешили забрать на лечение в Германию.

В берлинской клинике «Шарите», куда доставили Навального, рассказали об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, хотя взятые в Омске анализы показывали отсутствие подобных веществ в его организме.

Правительство Германии затем заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств и фактов при этом представлено не было. На запросы России Берлин не отреагировал.

Комитет постоянных представителей Евросоюза 14 октября согласовал санкционный список в отношении России за инцидент с Навальным, при этом так и не предоставив никаких фактов.