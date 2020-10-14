Прямой эфир

Американская газета заявила о «двойном отравлении» Навального

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Блогера Алексея Навального якобы могли отравить дважды. Об этом 14 октября сообщила американская газета New York Times со ссылкой на источник в немецких спецслужбах.

Суть не важно: что означает «политическое решение» о санкциях Евросоюза
Четких временных рамок для легальной процедуры у Брюсселя нет

По данным источника, Навальному подсыпали яд в чай, который он пил в аэропорту. Отмечается, что это было порошкообразное вещество, которое растворилось в горячем напитке. При этом немецкие эксперты утверждали, что следы токсинов были обнаружены на пластиковой бутылке с водой, которую Навальный взял с собой из отеля.

«Это значит, что Навальный контактировал с ядом до того, как прибыл в аэропорт, или, возможно, его отравили дважды», — резюмирует издание.

Один из разработчиков нервно-паралитического вещества «Новичок» Леонид Ринк, комментируя публикацию, назвал заявление источника «чушью собачьей», поскольку в воде токсин быстро утратил бы свои свойства.

«Все фторангидриды, которые являются «Новичками», они терпеть не могут воду, они гидролизуются», — передает его слова «РИА Новости».

Блогеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске, а самого Навального госпитализировали. После того как российские врачи стабилизировали состояние блогера, его разрешили забрать на лечение в Германию.

В берлинской клинике «Шарите», куда доставили Навального, рассказали об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, хотя взятые в Омске анализы показывали отсутствие подобных веществ в его организме.

Правительство Германии затем заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств и фактов при этом представлено не было. На запросы России Берлин не отреагировал.

Комитет постоянных представителей Евросоюза 14 октября согласовал санкционный список в отношении России за инцидент с Навальным, при этом так и не предоставив никаких фактов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020