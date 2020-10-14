Дело возбудили по факту получения ожогов рабочим в Верхней Пышме

В городе Верхняя Пышма (Свердловская область) возбуждено уголовное дело по факту нарушений требования охраны труда. Об этом сообщает сайт СУ СКР по региону.

Инцидент произошел 12 октября в котельной одного из городских предприятий. Рабочий получил обширные технические ожоги, его госпитализировали, пишет ТагилСити.ру.

По версии СК, мужчина травмировался из-за хлопка парового котла, который работает на дизельном топливе. Предварительной причиной произошедшего называют неисправность котла или неправильная его эксплуатация.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда». Проводится экспертиза для определения степени тяжести вреда, причиненного мужчине. Решается вопрос о проведении других экспертиз.

9 октября сообщалось, что в Когалыме (Ханты-Мансийский автономный округ) возбуждено уголовное дело по факту гибели трех рабочих на строительстве политехнического колледжа. Еще один мужчина получил тяжелые травмы. По версии следствия, при подаче бетонной смеси разрушились опоры, удерживающие опалубку. Четверо рабочих упали с высоты шестого этажа, около 23 м.