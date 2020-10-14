Помпео пообещал продолжить публикацию электронных писем Хиллари Клинтон

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил 14 октября о намерении продолжать публикацию электронных писем бывшей главы Госдепа Хиллари Клинтон.

«Мы продолжим поступать правильно и обеспечим передачу всей этой переписки по электронной почте в нужное место. И мы сделаем все от нас зависящее, чтобы у американского народа была возможность увидеть столько [писем Клинтон], сколько мы сможем справедливо показать», — цитирует его Bloomberg.

Как отмечает агентство, в 2016 году ФБР отказалось привлечь Клинтон к ответственности за отправку «секретных писем» через частный сервер, который находился в ее доме в Нью-Йорке.

Тогда она передала во внешнеполитическое ведомство всю свою рабочую переписку (55 тыс. писем), а личную (более 30 тыс. писем) удалила, за что была подвергнута жесткой критике.

На сайте Госдепа уже опубликовано около 35 тыс. электронных писем бывшего госсекретаря, но президент США Дональд Трамп в преддверии президентских выборов потребовал опубликовать еще тысячи посланий.

9 октября Помпео сообщил журналистам, что Госдепартамент может в скором времени возобновить публикацию писем Хиллари Клинтон. Он подчеркнул, что при публикации писем будут учтены интересы национальной безопасности и не будет раскрыта информация, которая может нанести ущерб или угрозу источникам и методам сбора разведданных.