Пушков оценил слова Эрдогана об отправке Турцией боевиков в Карабах

В выступлении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана нет опровержения отправки Анкарой сирийских боевиков в Нагорный Карабах. Об этом в среду, 14 октября, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«Эрдоган заявил, что «это не является проблемой», но не нашел нужным — или возможным — выступить с четким опровержением», — написал он на своей странице в Twitter.

По словам Пушкова, проблема существует, и Москва сделала по этому поводу заявление.

Ранее в среду в эфире турецких телеканалов Эрдоган заявил, что Турции не нужна отправка боевиков в Карабах.

«Мы готовы помогать нашим братьям азербайджанцам. И будем помогать», — добавил турецкий лидер. Он предложил обсудить помощь, которую оказывают страны «Минской тройки» Армении.

«Сколько оружия поставляется туда из России, какое большое количество оружия поставляется туда из Франции», — подчеркнул он. По словам Эрдогана, у сирийских боевиков есть дела на родине, и в Карабах они не поедут.

Ранее в среду президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждалась и ситуация в Нагорном Карабахе. Российский лидер выразил серьезную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях боевиков из Ближневосточного региона.

Армения неоднократно говорила, что на стороне Азербайджана в Карабахе воюют представители Турции. И Анкара, и Баку опровергали это. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял о наемниках с Ближнего Востока, которые воюют за Армению.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область, населенная преимущественно армянами, объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.