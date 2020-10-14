Прямой эфир
Сюжет:

Пушков оценил слова Эрдогана об отправке Турцией боевиков в Карабах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В выступлении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана нет опровержения отправки Анкарой сирийских боевиков в Нагорный Карабах. Об этом в среду, 14 октября, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

И перемирия мало: бои в Карабахе вернулись на прежний уровень эскалации
Россия призывает обе стороны придерживаться договоренностей, но дата предстоящих встреч до сих пор не объявлена

«Эрдоган заявил, что «это не является проблемой», но не нашел нужным — или возможным — выступить с четким опровержением», — написал он на своей странице в Twitter.

По словам Пушкова, проблема существует, и Москва сделала по этому поводу заявление.

Ранее в среду в эфире турецких телеканалов Эрдоган заявил, что Турции не нужна отправка боевиков в Карабах.

«Мы готовы помогать нашим братьям азербайджанцам. И будем помогать», — добавил турецкий лидер. Он предложил обсудить помощь, которую оказывают страны «Минской тройки» Армении.

«Сколько оружия поставляется туда из России, какое большое количество оружия поставляется туда из Франции», — подчеркнул он. По словам Эрдогана, у сирийских боевиков есть дела на родине, и в Карабах они не поедут.

Ранее в среду президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждалась и ситуация в Нагорном Карабахе. Российский лидер выразил серьезную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях боевиков из Ближневосточного региона.

Армения неоднократно говорила, что на стороне Азербайджана в Карабахе воюют представители Турции. И Анкара, и Баку опровергали это. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял о наемниках с Ближнего Востока, которые воюют за Армению.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область, населенная преимущественно армянами, объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020