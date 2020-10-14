Два новых автоклуба будут курсировать в районах Ростовской области

В Веселовском и Верхнедонском районах Ростовской области будут курсировать два новых клуба на колесах. Об этом сообщает региональное правительство.

Автоклубы представляют собой полноценные досуговые центры со сценой, аппаратурой и кинотеатром. С помощью них жители отдаленных сел смогут проводить различные мероприятия без собственных домов культуры, пишет RostovGazeta.

Также машины имеют доступ к интернету, световое и видеоборудование.

Сейчас автоклубы есть в восьми районах региона. В течение двух лет в рамках нацпроекта «Культура» Ростовская область получит 18 таких мобильных центров.

В конце августа в Ростове-на-Дону открыли первую в регионе детскую модельную библиотеку. По словам губернатора, до конца года в регионе появится еще три подобных учреждения. Их планируют создать в Батайске, Аксае и Таганроге.