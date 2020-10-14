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В нацпарке «Таганай» провели научные исследования

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Сотрудники Челябинского и Тюменского госуниверситетов провели в национальном парке «Таганай» исследования для своих научных работ. Об этом сайту 1obl.ru сообщили в пресс-службе регионального правительства.

За время экспедиции специалисты отобрали более 20 проб воды из рек, ручьев и родников. Их отправили на геохимический анализ. Кроме того, было проведено обширное лесопатологическое исследование таганайских пихтарников. На 17 площадках были взяты 85 проб хвои и почв, сделаны таксационные измерения.

По словам главного специалиста по экологическому просвещению нацпарка Марины Середы, выводы будут сделаны после обработки материалов. Сейчас можно говорить только об улучшении состояния пихтарников.

Эксперт также отметила, что ржавчинный рак еще наблюдается, но выраженных симптомов стало гораздо меньше, чем десять лет назад. Таким образом можно судить об улучшении экологической обстановки.

Всего участники экспедиции преодолели более 50 км. Еще одним итогом работы станет описание флористического разнообразия Таганая. Следующий поход ученые запланировали на 2021 год.

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