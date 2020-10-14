В Армении сообщили о снижении интенсивности боев в Карабахе

Интенсивность боевых действий на линии соприкосновения в зоне конфликта вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской республики к вечеру среды снизилась. Об этом 14 октября сообщил на брифинге официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, азербайджанская армия с утра среды возобновила наступление, особенно на северном и южном направлениях. «Противник пытался продвинуться при поддержке интенсивного артиллерийского огня, с минимальным использованием бронетехники», — цитирует его ТАСС.

В настоящее время интенсивность боевых действий снизилась, но они продолжаются.

Также в среду Азербайджан нанес удар по ракетному комплексу на территории Армении. «Хочу особенно отметить — это дает Армении легитимные основания на ответные удары по объектам аналогичного военного значения на территории Азербайджана», — добавил Ованнисян.

Ранее в среду премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о требовании Баку к Еревану сдать семь районов вокруг Нагорного Карабаха в обмен на мир в регионе.

9 октября по итогам переговоров, состоявшихся в Москве по инициативе России, Азербайджан и Армения условились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

Однако боевые действия возобновились в назначенный на перемирие день, 10 октября.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.

В 1988 году Нагорно-Карабахская автономная область, населенная преимущественно армянами, объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.