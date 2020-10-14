Кукморский элеватор в Татарстане принял более 33 тыс. т зерна

Кукморский элеватор в Татарстане принял на хранение более 33 тыс. т зерна, что на 8 тыс. т больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба минсельхозпрода республики.

По данным ведомства, зерно на хранение привозят из Мамадышского и Арского районов, а также Кировской области и Республики Марий Эл.

По словам директора элеватора Гузелии Гизатуллиной, в 2020 году на предприятии провели ремонт. Там обновили крышу и потолок, а в лабораторию приобрели устройство, определяющее кислотность рапса. В планах – покупка экструдера, уточняет ИА «Татар-информ».

Площадь элеватора составляет 10 га, комбикормового цеха – 4 га. На территории предприятия размещены 12 складов, который вмещают до 45 тыс. т зерна, а также четыре установки для сушки.