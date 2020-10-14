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Специалисты завершили сбор топливного пятна на Волге площадью 5 тыс. кв. м

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Нефтяное пятно площадью 5 тыс. кв. м, обнаруженное на поверхности Волги в Тверской области, ликвидировано. Об этом в среду, 14 октября, сообщила представитель пресс-службы Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области.

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«По состоянию на 17:00 (мск) выполнена локализация пятна нефтехимических отходов, к 19:00 (мск) основные работы по абсорбации загрязнения и сбору отходов с поверхности воды завершены», — приводит ТАСС информацию ведомства.

Представитель министерства подчеркнула, что утром 15 октября специалисты проведут мониторинг акватории реки для выявления возможных остатков загрязнения.

О том, что на поверхности Волги в районе порта Кимры обнаружено топливное пятно стало известно ранее в среду.

По предварительной информации, нефтехимические продукты были сброшены с судна. В настоящее время его устанавливают.

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