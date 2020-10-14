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Спектакль в Театре на Таганке задержали на час из-за отказа зрительницы надеть маску

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В московский Театр на Таганке вызвали Росгвардию и полицию из-за отказа одной из зрительниц надевать медицинскую маску. В итоге, спектакль «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» пришлось задержать почти на час. Об этом в среду, 14 октября, сообщил РЕН ТВ.

Зрительница наотрез отказалась надевать маску, которая висела у нее на шее, игнорировала просьбы зрителей и даже режиссера. Организаторам пришлось вызвать правоохранителей, появление которых в зале встретили аплодисментами.

«Друзья, приехала Росгвардия», «Уберите ее, пожалуйста», «Социально опасна», «Ну сколько можно — на 50 минут задерживается спектакль», — звучали выкрики в зале.

Между тем, даже в присутствии сотрудников полиции и Росгвардии женщина отказывалась соблюдать меры предосторожности во время пандемии COVID-19. многие зрители в зале поддержали решение вывести ее из зала, чтобы не портить остальным зрителям вечер. В итоге ее сопроводили к выходу. В настоящее время с ней беседуют правоохранители.

Пока театр не планирует возвращать женщине деньги за билет. Глава пресс-службы театра на Таганке Ксения Софронова рассказала телеканалу «360», что они четко следуют правилам и несут ответственность за каждого зрителя в зале.

По последним данным, в России за все время выявлено 1 340 409 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 23 205 летальных исходов, выздоровели 1 039 705 человек.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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