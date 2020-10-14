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Жительнице Орловской области вынесли приговор за убийство знакомого

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В Орловской области суд вынес приговор жительнице Должанского района, которая убила своего знакомого ударом ножом в грудь. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что между подсудимой и ее знакомым произошла ссора, в ходе которой женщина со значительной силой нанесла своему оппоненту удар ножом в область груди слева. От полученного ранения мужчина скончался, пишет InfoOrel.ru.

Женщину признали виновной по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Ей назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с ограничением свободы на полтора года.

В адрес начальника УМВД по региону вынесено частное определение в связи с упущением в сфере профилактики преступности.

Ранее 14 октября сообщалось, что в Краснодаре суда ожидает 57-летний уроженец Казахской ССР. Он обвиняется в убийстве супругов, совершенном более 27 лет назад.

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