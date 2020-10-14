Жительнице Орловской области вынесли приговор за убийство знакомого
В Орловской области суд вынес приговор жительнице Должанского района, которая убила своего знакомого ударом ножом в грудь. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Установлено, что между подсудимой и ее знакомым произошла ссора, в ходе которой женщина со значительной силой нанесла своему оппоненту удар ножом в область груди слева. От полученного ранения мужчина скончался, пишет InfoOrel.ru.
Женщину признали виновной по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Ей назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с ограничением свободы на полтора года.
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