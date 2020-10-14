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Воробьев заявил об отсутствии планов вводить электронные пропуска в Подмосковье

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В Подмосковье не планируется снова вводить электронные пропуска. Об этом 14 октября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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«Нам не нравится эта идея, мы постараемся этого избежать», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Электронные пропуска в Москве и области ввели с 15 апреля из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Виртуальные документы в виде QR-кодов необходимо получать для любого передвижения по городу на транспорте, как на общественном, так и на личном. С 23 мая в Подмосковье пропускной режим был отменен.

По данным стопкоронавирус.рф на 14 октября, в Московской области выявлено 78 680 случаев коронавируса, из которых 429 — за последние сутки. 59 211 пациентов выздоровели, 1434 — умерли.

По последним данным, в России за все время выявлено 1 340 409 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 23 205 летальных исходов, выздоровели 1 039 705 человек.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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