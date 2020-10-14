Посол России посетил во французской тюрьме Винника

Посол России Алексей Мешков посетил в тюрьме «Санте» в Париже россиянина Александра Винника. Об этом 14 октября сообщило на своем сайте российское посольство во Франции.

«В ходе встречи основное внимание уделялось условиям содержания и состоянию здоровья соотечественника. Российская сторона продолжит отслеживать соблюдение французскими властями законных прав и интересов российского гражданина в период его нахождения под стражей во Франции», — отмечается в сообщении.

В посольстве также выразили сожаление в связи с отказами французского суда изменить Виннику меру пресечения на домашний арест, несмотря на ухудшающееся состояние его здоровья.

Основные слушания по делу россиянина пройдут в исправительном суде Парижа 19, 20, 21 и 22 октября.

Специалиста по информационным технологиям Александра Винника задержали три года назад во время отдыха с детьми в Греции по запросу американских властей. США обвинили его в кибермошенничестве и отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптовалютную биржу.

В декабре 2019-го министр юстиции Греции Костас Циарас принял решение о последовательной экстрадиции россиянина сначала во Францию, а затем в США и Россию.

Винник назвал свою экстрадицию из Греции во Францию незаконной, а решение о его выдаче США — смертным приговором. Он отрицает все обвинения и заявляет о своем согласии быть выданным России.