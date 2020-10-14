Прямой эфир
Сюжет:

Губернатор Костромской области заразился коронавирусом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Костромской области Сергей Ситников заразился коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 14 октября на сайте правительства региона.

Второй призыв: волонтеры возвращаются в коронавирусные корпуса
Более 3 тыс. медиков-добровольцев помогают врачам справиться с растущим числом больных COVID-19

«Наличие заболевания показал тест. В связи с этим все официальные мероприятия переведены в дистанционный режим. Церемония вступления в должность, запланированная на 15 октября, переносится на более поздний срок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что глава региона строго соблюдал все меры безопасности, носил маски во время всех общественных мероприятий и рабочих встреч. Самочувствие Ситникова оценивается как хорошее, признаков заболевания не имеется. В связи с болезнью губернатор переходит на дистанционный режим работы.

«Приношу извинения перед теми, кого приглашал на инаугурацию — ее завтра не будет. Чувствую себя вполне хорошо, проблем со здоровьем нет, не температурю. Но людей надо беречь, поэтому мероприятие проведем в другое время. Все совещания — исключительно в дистанционном режиме. Самое главное, чтобы все были здоровы. Будьте здоровы, берегите себя», — сказал Ситников.

По данным стопкоронавирус.рф на 14 октября, в Костромской области выявлено 5648 случаев коронавируса, из которых 76 — за последние сутки. 3999 пациентов выздоровели, 90 умерли.

По последним данным, в России выявлено 1 340 409 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 23 205 летальных исходов, выздоровели 1 039 705 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020