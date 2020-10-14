Губернатор Костромской области заразился коронавирусом

Губернатор Костромской области Сергей Ситников заразился коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 14 октября на сайте правительства региона.

«Наличие заболевания показал тест. В связи с этим все официальные мероприятия переведены в дистанционный режим. Церемония вступления в должность, запланированная на 15 октября, переносится на более поздний срок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что глава региона строго соблюдал все меры безопасности, носил маски во время всех общественных мероприятий и рабочих встреч. Самочувствие Ситникова оценивается как хорошее, признаков заболевания не имеется. В связи с болезнью губернатор переходит на дистанционный режим работы.

«Приношу извинения перед теми, кого приглашал на инаугурацию — ее завтра не будет. Чувствую себя вполне хорошо, проблем со здоровьем нет, не температурю. Но людей надо беречь, поэтому мероприятие проведем в другое время. Все совещания — исключительно в дистанционном режиме. Самое главное, чтобы все были здоровы. Будьте здоровы, берегите себя», — сказал Ситников.

По данным стопкоронавирус.рф на 14 октября, в Костромской области выявлено 5648 случаев коронавируса, из которых 76 — за последние сутки. 3999 пациентов выздоровели, 90 умерли.

По последним данным, в России выявлено 1 340 409 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 23 205 летальных исходов, выздоровели 1 039 705 человек.

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