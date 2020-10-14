Прямой эфир

Путин внес проект закона о Госсовете в Госдуму

0
Выделить главное
вкл
выкл

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о Госсовете. В документе прописаны статус, структура и полномочия органа. Госсовет — конституционный государственный орган, он не будет являться органом власти. В состав Госсовета войдут президент, премьер-министр, главы Совета Федерации и Госдумы, руководство администрации президента и регионов.

Новый орган будет состоять из президиума и комиссий, также могут формироваться рабочие группы по направлениям. Основная задача Госсовета — содействие президенту. Президент — председатель Государственного совета. Лидер страны будет назначать секретаря нового органа из числа его членов. Первое чтение законопроекта может пройти в конце октября. Совет Федерации рассмотрит пакет документов до конца года.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020