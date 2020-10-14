Путин внес проект закона о Госсовете в Госдуму

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о Госсовете. В документе прописаны статус, структура и полномочия органа. Госсовет — конституционный государственный орган, он не будет являться органом власти. В состав Госсовета войдут президент, премьер-министр, главы Совета Федерации и Госдумы, руководство администрации президента и регионов.

Новый орган будет состоять из президиума и комиссий, также могут формироваться рабочие группы по направлениям. Основная задача Госсовета — содействие президенту. Президент — председатель Государственного совета. Лидер страны будет назначать секретаря нового органа из числа его членов. Первое чтение законопроекта может пройти в конце октября. Совет Федерации рассмотрит пакет документов до конца года.