В ООН заявили о дискуссии по вакцинированию сотрудников российским «Спутником V»

В Организации Объединенных Наций продолжаются дискуссии по поводу предложения привить сотрудников ООН российской вакциной от коронавируса. Об этом в среду, 14 октября, заявил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Эти дискуссии продолжаются. Нам важно, чтобы любая вакцина была одобрена ВОЗ», ― сказал он в ходе брифинга.

Во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН президент России Владимир Путин сообщил, что РФ открыта для партнерства по борьбе с коронавирусом, а также предложил бесплатно предоставить сотрудникам ООН российскую вакцину от COVID-19.

Ранее 14 октября Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса. Речь идет о препарате, который был создан научным центром «Вектор».

В августе Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса — «Спутник V». Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) 12 октября сообщил, что минздрав ОАЭ одобрил проведение в стране третьей фазы ее клинических исследований.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 14 октября, на планете зарегистрировано свыше 38,5 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 1,09 млн человек, вылечились 28,9 млн.