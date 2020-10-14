Потолок обвалился на фудкорте ТЦ «Фестиваль» в Москве

Фрагмент потолка обрушился на фудкорте торгового центра «Фестиваль», расположенного на западе Москвы. Об этом в среду, 14 октября, сообщают очевидцы инцидента в Telegram-канале «Московские новости».

Один из свидетелей обрушения поделился видео с последствиями произошедшего. На кадрах ролика видно, как обломки рухнувшей конструкции лежат на полу так называемого ресторанного дворика неподалеку от прилавка одного из сетевых ресторанов быстрого питания. С потолка над ними свисают похожие на провода остатки потолка и гирлянды.

Посетители фудкорта, несмотря на произошедшее, продолжают ожидать своих заказов рядом с местом обрушения. При этом администрация ТЦ никак не огородила место случившегося. По словам очевидцем, в результате ЧП никто не пострадал.

Пресс-служба торгового центра подтвердила информацию об отсутствии пострадавших и принесла гостям извинения. «В ТЦ «Фестиваль» произошло обрушение гипсокартонных листов. В результате инцидента никто не пострадал. По предварительной оценке, обрушение произошло в следствии нарушения технологии проведения ремонтных работ подрядчиком. Если экспертиза подтвердит нарушение технологии со стороны подрядчика, он будет оштрафован. Администрация торгового центра приносит извинения гостям», — отметили в ТЦ.

23 сентября в квартире дома на востоке Москвы обвалился потолок. Жильцам и их соседям предложили проживание в гостинице. Причины обвала потолка выясняются. Как отметили в префектуре Восточного административного округа столицы, ремонт после обрушения проведет управляющая компания, добавили в префектуре.