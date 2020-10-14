Кудряшов прокомментировал дебют Гассиева в супертяжелом весе

Российский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов в среду, 14 октября, заявил, что бывший чемпион мира по версии IBF и WBA в первом тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев находится в хорошей физической форме и готов перезапустить карьеру в супертяжелом весе.

«Я думаю, что всё это время он занимался физкультурой, хотя и была серьезная травма <...>. Поэтому, скажем так, что форма Мурата не вызывает сомнений. А от каждого боя, сейчас от боя к бою он будет прибавлять. И это как раз таки тот бой, который ему нужен», ― сказал он телеканалу РЕН ТВ.

Ранее в этот день стало известно, что американский боксер Кевин Джонсон, угрожавший «надрать задницу» на ринге Гассиеву, отказался от боя.

Поединок за титул WBA International был запланирован на 31 октября и должен был пройти в Сочи.

Причиной отказа тяжеловеса от боя стали проблемы с документами. Боксер сообщил, что ему не выдали загранпаспорт из-за долгов по алиментам.

Выйти на ринг вместо Джонсона вызвался албанский тяжеловес Сефер Сефери. Этот 41-летний спортсмен является обладателем интерконтинентального титула по версиям WBF в тяжелом и в первом тяжелом весе. Промоутер Хрюнов полагает, что поединок с Сефери для Гассиева будет более сложным.

11 октября Джонсон предложил Гассиеву «закупаться лекарствами» перед их боем. По словам американца, предстоящий поединок для Гассиева «кончится плохо». На следующий день Гассиев ответил на угрозы Джонсона приглашением в Северную Осетию.

Для Гассиева бой 31 октября станет дебютом в супертяжелом весе.