Московских фальшивомонетчиков задержали за сбыт купюр в Крыму

Полиция задержала двух подозреваемых в сбыте поддельных купюр на территории Крыма. Мужчина и женщина прибыли из Москвы и расплачивались фальшивыми банкнотами в магазинах и на рынках.

По данным правоохранительных органов, подозреваемые приехали на территорию республики на арендованном автомобиле в сентябре. Они двигались через населенные пункты южного берега в сторону Ялты и по пути сбывали купюры номиналом 5 тыс. рублей. Об этом сообщает ИА «Крыминформ».

Спустя несколько дней после «гастролей» подозреваемые решили направиться в сторону Краснодарского края через Крымский мост. Они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов на территории Керчи.

У задержанных изъяли 13 фальшивых купюр. Возбуждено уголовное дело.