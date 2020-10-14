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Пограничники предотвратили контрабанду женьшеня из Приморья в Китай

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В Приморском крае сотрудники пограничного управления пресекли попытку вывезти в Китай партию женьшеня. 137 корней реликтового растения обнаружили в ящике для инструментов в грузовом автомобиле.

Машина следовала через пункт пропуска «Полтавка». По данным пограничного управления ФСБ по Приморскому краю, при досмотре были обнаружены свертки с дикоросом, занесенным в Красную книгу. Всего изъято более 2,3 кг ценного природного ресурса. Об этом пишет ИА UssurMedia.

В правоохранительных органах пояснили, что женьшень весьма ценится в традиционной восточной медицине, поэтому спрос на редкое растение в Китае высокий. Ущерб природным ресурсам оценивается почти в 2 млн рублей.

По факту попытки контрабанды проводится проверка.

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