«Металлург» всухую обыграл «Авангард» в матче КХЛ

Магнитогорский «Металлург» обыграл омский «Авангард» со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра прошла на «Арене-Металлург» в Магнитогорске. Счет был открыт только в середине второго тайма после броска Андрея Нестрашила. На последней минуте встречи Харри Песонен удвоил преимущество хозяев, а за 21 секунду до финальной сирены Андрей Чибисов установил окончательный счет в матче.

Следующий матч «Металлург» проведет 16 октября против «Нефтехимика», «Авангард» — 17 октября против «Салавата Юлаева».

Ранее 23 сентября президент КХЛ Алексей Морозев заявил, что лига не рассматривает варианты приостановки или полной остановки сезона из-за выявленных случаев коронавируса в команде.